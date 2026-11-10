Google оштрафован на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал Google виновным в неудалении запрещенного в России контента, передает корреспондент "Интерфакса" из суда.

"Назначить Google LLC административное наказание в виде штрафа на сумму 3,8 млн рублей", - сказал судья.

Компания признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации или интернет-страницы).

Российские суды и ранее неоднократно штрафовали Google за неудаление запрещенного контента из сервисов корпорации, отказ от локализации персональных данных пользователей из России и другие нарушения.

С конца 2021 года компания дважды подверглась оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть денежных средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов. По данным банка данных исполнительных производств, задолженность Google LLC превышает 20 млрд рублей.