Поиск

Таганский суд назначил новые штрафы Google, Telegram и Twitch

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы оштрафовал компании Google, Telegram и Twitch за неудаление запрещенного в России контента, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Google LLC назначен административный штраф на 3,8 млн рублей.

Компания признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в Интернете информации или интернет-страницы). Накануне тот же суд оштрафовал Google LLC на ту же сумму по тому же обвинению.

Мессенджеру Telegram назначен такой же штраф - на 3,8 млн рублей - также по части 2 статьи 13.41 КоАП. Речь идет о неудалении материалов, содержащих недостоверную информацию о российской армии и СВО. 6 октября этот же суд назначил компании такой же штраф за тактое же нарушение.

Компании Twitch за неудаление запрещенного контента назначены штрафы на общую сумму 14 млн рублей. Сервис признан виновным по двум протоколам, предусмотренным предусмотренных ч. 4 ст. 13.41 КоАП (Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством).

В минувшем августе мировой суд оштрафовал Twitch на 61 747 992 рубля за осуществление иностранным юрлицом работы без регистрации в Роскомнадзоре или открытия филиала в России.

Ранее РКН внес Twitch в реестр социальных сетей, и по закону о самоконтроле соцсетей (№ 530-ФЗ) такие интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, а для жалоб пользователей на размещение такого контента соцсети обязаны иметь форму обратной связи. Российские суды неоднократно штрафовали Twitch, Google и Telegram и за другие нарушения законодательства.

С конца 2021 года Google дважды подвергся оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть денежных средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов. По данным банка данных исполнительных производств, задолженность Google LLC превышает 20 млрд рублей.

Google Telegram Twitch Роскомнадзор Таганский суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прокурор запросил до 28 лет фигурантам дела о подготовке покушений на руководство Крыма

Открытое горение в Черном море ликвидировано, загрязнения акватории нефтяным грузом нет

Буддийский монастырь загорелся в Туве

 Буддийский монастырь загорелся в Туве

Минобороны РФ сообщило об ударах по цепочке производителей ракет "Фламинго" и FP-9. Обобщение

Южнокорейская ракета вывела на орбиту пять спутников наблюдения за поверхностью Земли

 Южнокорейская ракета вывела на орбиту пять спутников наблюдения за поверхностью Земли

США готовят официальный запрос в РФ с просьбой предоставить данные об иркутской инфекции
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12152 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 3 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3843 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов