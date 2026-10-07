Таганский суд назначил новые штрафы Google, Telegram и Twitch

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы оштрафовал компании Google, Telegram и Twitch за неудаление запрещенного в России контента, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Google LLC назначен административный штраф на 3,8 млн рублей.

Компания признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в Интернете информации или интернет-страницы). Накануне тот же суд оштрафовал Google LLC на ту же сумму по тому же обвинению.

Мессенджеру Telegram назначен такой же штраф - на 3,8 млн рублей - также по части 2 статьи 13.41 КоАП. Речь идет о неудалении материалов, содержащих недостоверную информацию о российской армии и СВО. 6 октября этот же суд назначил компании такой же штраф за тактое же нарушение.

Компании Twitch за неудаление запрещенного контента назначены штрафы на общую сумму 14 млн рублей. Сервис признан виновным по двум протоколам, предусмотренным предусмотренных ч. 4 ст. 13.41 КоАП (Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством).

В минувшем августе мировой суд оштрафовал Twitch на 61 747 992 рубля за осуществление иностранным юрлицом работы без регистрации в Роскомнадзоре или открытия филиала в России.

Ранее РКН внес Twitch в реестр социальных сетей, и по закону о самоконтроле соцсетей (№ 530-ФЗ) такие интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, а для жалоб пользователей на размещение такого контента соцсети обязаны иметь форму обратной связи. Российские суды неоднократно штрафовали Twitch, Google и Telegram и за другие нарушения законодательства.

С конца 2021 года Google дважды подвергся оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть денежных средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов. По данным банка данных исполнительных производств, задолженность Google LLC превышает 20 млрд рублей.