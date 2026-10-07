Google оштрафована на 10 млн рублей за нарушение законодательства РФ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал компанию Google виновной в осуществлении иностранным юридическим лицом работы без регистрации в Роскомнадзоре или открытия филиала в РФ, сообщили в среду в Мосгорсуде.

"Google LLC назначено административное наказание в виде штрафа на сумму 10 млн рублей", - сообщили в суде.

Компания признана виновной по ч. 3 13.49 КоАП РФ (неисполнение иностранными лицами (владельцами информационных ресурсов) обязанностей в сети "Интернет" на территории РФ).

За такое же правонарушение в среду была оштрафована соцсеть TikTok на сумму 10 млн рублей.

Ранее TikTok неоднократно привлекался к ответственности российскими судами за различные административные нарушения.

6 марта 2022 года компания TikTok заявила, что приняла решение о временном запрете на размещение новых роликов и прямых трансляций в РФ из-за закона о фейках.

Ранее в среду Таганский суд оштрафовал Google LLC на 3,8 млн руб. за неудаление запрещенного в РФ контента. Такому же штрафу за то же правонарушение компания была подвергнута во вторник.

Российские суды неоднократно штрафовали Google за неудаление запрещенного контента из сервисов корпорации, отказ от локализации персональных данных пользователей из РФ и другие нарушения.

С конца 2021 года компания дважды подверглась в РФ оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть денежных средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов. По данным банка данных исполнительных производств, задолженность Google LLC превышает 20 млрд рублей.