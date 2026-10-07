Поиск

Google оштрафована на 10 млн рублей за нарушение законодательства РФ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал компанию Google виновной в осуществлении иностранным юридическим лицом работы без регистрации в Роскомнадзоре или открытия филиала в РФ, сообщили в среду в Мосгорсуде.

"Google LLC назначено административное наказание в виде штрафа на сумму 10 млн рублей", - сообщили в суде.

Компания признана виновной по ч. 3 13.49 КоАП РФ (неисполнение иностранными лицами (владельцами информационных ресурсов) обязанностей в сети "Интернет" на территории РФ).

За такое же правонарушение в среду была оштрафована соцсеть TikTok на сумму 10 млн рублей.

Ранее TikTok неоднократно привлекался к ответственности российскими судами за различные административные нарушения.

6 марта 2022 года компания TikTok заявила, что приняла решение о временном запрете на размещение новых роликов и прямых трансляций в РФ из-за закона о фейках.

Ранее в среду Таганский суд оштрафовал Google LLC на 3,8 млн руб. за неудаление запрещенного в РФ контента. Такому же штрафу за то же правонарушение компания была подвергнута во вторник.

Российские суды неоднократно штрафовали Google за неудаление запрещенного контента из сервисов корпорации, отказ от локализации персональных данных пользователей из РФ и другие нарушения.

С конца 2021 года компания дважды подверглась в РФ оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть денежных средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов. По данным банка данных исполнительных производств, задолженность Google LLC превышает 20 млрд рублей.

РФ Google
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Калужский завод Tenet приостановил производство после падения обломков БПЛА

Минцифры проверит обоснованность тарифов на услуги связи

 Минцифры проверит обоснованность тарифов на услуги связи

Мировой рынок квантовых вычислений в 2027 году превысит $1 млрд

 Мировой рынок квантовых вычислений в 2027 году превысит $1 млрд

VK подал иск к совету ЕС об отмене введенных санкций

 VK подал иск к совету ЕС об отмене введенных санкций

Яковлевский ГОК "Северстали" работает с ограничениями после атаки

В Зерновой ассоциации России заявили о проработке экспорта зерна транзитом через КНР

 В Зерновой ассоциации России заявили о проработке экспорта зерна транзитом через КНР

Apple просит поставщиков сократить выпуск компонентов для iPhone 18

 Apple просит поставщиков сократить выпуск компонентов для iPhone 18

Часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге пострадала из-за атаки БПЛА

Сбербанк за девять месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,501 трлн рублей

 Сбербанк за девять месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,501 трлн рублей

Нефть Brent подешевела до $102,93 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12194 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 113 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3866 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов