Поиск

Apple оштрафована на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал компанию Apple виновной в неудалении запрещенного в России контента, передает корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Apple Distribution International Ltd. административное наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей", - сказал судья.

Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст 13.41 КоАП (Неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством).

Процесс прошел в закрытом режиме, так как представители Apple заявили, что на заседании могут быть озвучены конфиденциальные данные, касающиеся работы сервисов и другие закрытые сведения о компании.

Российские суды неоднократно штрафовали Apple за различные правонарушения, в том числе неудаление запрещенной информации.

Apple Таганский суд Apple Distribution International Ltd
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РФ фиксируется сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями

Замглавы МИД РФ обвинил ЕС в стремлении затянуть украинский кризис

Лавров заявил о наличии у РФ своего документа по новой архитектуре безопасности в Евразии

 Лавров заявил о наличии у РФ своего документа по новой архитектуре безопасности в Евразии

На переговорах в Абу-Даби обсудят параметры региональной безопасности по окончании украинского конфликта

Казахстан поставил в РФ 8 тыс. тонн бензина с лета 2026 года

 Казахстан поставил в РФ 8 тыс. тонн бензина с лета 2026 года

Трехсторонние переговоры Россия-США-Украина пройдут в ОАЭ

 Трехсторонние переговоры Россия-США-Украина пройдут в ОАЭ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12876 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4120 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов