Apple оштрафована на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал компанию Apple виновной в неудалении запрещенного в России контента, передает корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Apple Distribution International Ltd. административное наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей", - сказал судья.

Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст 13.41 КоАП (Неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством).

Процесс прошел в закрытом режиме, так как представители Apple заявили, что на заседании могут быть озвучены конфиденциальные данные, касающиеся работы сервисов и другие закрытые сведения о компании.

Российские суды неоднократно штрафовали Apple за различные правонарушения, в том числе неудаление запрещенной информации.