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ФАС завела дело против Apple за непредустановку Max и RuStore на iOS-устройства

ФАС завела дело против Apple за непредустановку Max и RuStore на iOS-устройства
Фото: "Интерфакс"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба возбудила против американской корпорации Apple дело за непредустановку на устройствах под управлением iOS - iPhone и iPad - отечественного магазина приложений RuStore и мессенджера Max, сообщил регулятор в понедельник.

"Компания не исполнила предупреждение ФАС России в части предустановки на устройства с операционной системой iOS (iPhone, iPad) национального мессенджера и отечественного магазина приложений. В соответствии с Законом о защите конкуренции и ранее сложившейся правоприменительной практикой в отношении Apple, которая была подтверждена судебными инстанциями, служба возбудила дело в отношении компании", - сообщила ФАС.

В начале июля служба выдала Apple предупреждение о необходимости до 15 июля устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного ПО на устройствах с iOS в связи с тем, что на iPhone и iPad по умолчанию установлена иностранная поисковая система и пользователи должны менять ее вручную. Тогда же ФАС в качестве еще одного основания указывала на неисполнение законодательства в части предустановки нацмессенджера и отечественного магазина приложений.

Apple сообщила, что с 27 июля в обновленной версии ПО реализована возможность предустановки российской поисковой системы, не исполнив предупреждение в части мессенджера и магазина приложений.

В июне корпорация удалила из своего магазина приложений Max, наряду с целым пулом приложений интернет-холдинга VK. После этого Минцифры обратилось в ФАС для оперативной проверки, как Apple выполняет требования российского антимонопольного законодательства, которое предусматривает, что на технически сложных товарах, продаваемых в РФ, должна быть обеспечена возможность работы по умолчанию с российской поисковой системой или поисковой системой другого государства-члена ЕАЭС.

ФАС указывает, что по итогам рассмотрения дела и при установлении нарушения закона о защите конкуренции Apple грозит штраф в соответствии с КоАП РФ. На момент выдачи предписания служба сообщала, что максимальный размер штрафа может составить предварительно до 4 млрд рублей.

С середины июля Max и VK находятся под санкциями ЕС, их приложения также удалены из Google Play.

Apple ФАС
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