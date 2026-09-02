Суд в Москве оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал компанию Apple виновной в неудалении запрещенного в РФ контента, передает корреспондент "Интерфакса".

"Apple Distribution International Ltd. назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3 млн 500 тыс. рублей", - огласил решение судья.

Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (Неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).

Процесс прошел в закрытом режиме, так как представители Apple заявили, что на заседании могут быть озвучены конфиденциальные данные, касающиеся работы сервисов и другие закрытые сведения о компании.

Российские суды неоднократно штрафовали Apple за различные правонарушения, в том числе неудаление запрещенной в РФ информации.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Apple, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.