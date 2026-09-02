Поиск

Суд в Москве оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал компанию Apple виновной в неудалении запрещенного в РФ контента, передает корреспондент "Интерфакса".

"Apple Distribution International Ltd. назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3 млн 500 тыс. рублей", - огласил решение судья.

Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (Неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).

Процесс прошел в закрытом режиме, так как представители Apple заявили, что на заседании могут быть озвучены конфиденциальные данные, касающиеся работы сервисов и другие закрытые сведения о компании.

Российские суды неоднократно штрафовали Apple за различные правонарушения, в том числе неудаление запрещенной в РФ информации.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Apple, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

Apple
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак сообщил о крупных затратах нефтекомпаний на защиту НПЗ

Новак сказал, что пока ни одно из предприятий ТЭК не подпадает под указ о внешнем управлении

 Новак сказал, что пока ни одно из предприятий ТЭК не подпадает под указ о внешнем управлении

Суд в Москве оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей

 Суд в Москве оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей

Глава Минтранса не видит причин применить для транспортных предприятий указ о временном управлении

 Глава Минтранса не видит причин применить для транспортных предприятий указ о временном управлении

Глава Минтранса пообещал не допустить значимых перерывов в работе гражданской авиации

 Глава Минтранса пообещал не допустить значимых перерывов в работе гражданской авиации

Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз "Петр Столыпин" для проекта "Арктик СПГ-2"

 Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз "Петр Столыпин" для проекта "Арктик СПГ-2"

Гражданин России и Швеции приговорен в РФ к 14 годам колонии за перевод денег ВСУ

Вертолет сел на проезжую часть на Сахалине

Мария Захарова: полноценное сотрудничество с Японией возможно только после отказа Токио от недружественной линии

 Мария Захарова: полноценное сотрудничество с Японией возможно только после отказа Токио от недружественной линии

Глава ассоциации рыбопромышленников исключил дефицит красной икры в РФ в 2026 г.

 Глава ассоциации рыбопромышленников исключил дефицит красной икры в РФ в 2026 г.
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11516 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3636 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов