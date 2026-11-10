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В некоторых районах ДНР остановлены котельные из-за отключения электроэнергии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В некоторых районах Донецкой Народной Республики остановилась работа котельных из-за аварийного отключения электроэнергии, сообщил Минстрой ДНР.

"В связи с отключением электроснабжения в отдельных районах городских округов Донецк и Мариуполь, а также с перебоями подачи электроэнергии в ряде населенных пунктов Тельмановского муниципального округа, работа некоторых котельных была приостановлена", - говорится в сообщении.

Утром мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что после ночной атаки БПЛА во всех районах города произошло автоматическое отключение 1169 трансформаторных подстанций и без электричества остались 151 352 абонента. Он также сообщил о шестерых пострадавших и о повреждении многоквартирных домов.

Донецк ДНР Мариуполь Минстрой
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