В Донецке более 120 тыс. абонентов остались без света из-за аварии

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Более 120 тысяч абонентов обесточены в Донецке в результате аварии, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Частично в Ворошиловском, Калининском, Кировском, Пролетарском, Киевском, Куйбышевском, Ленинском и Петровском районах произошло аварийное отключение 843 трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении Кулемзина, распространенном в субботу его пресс-службой.

Он уточнил, что в результате аварийного отключения "без электроэнергии остаются 120 850 абонентов".

Причины блэкаута не уточняются. Ранее власти ДНР сообщали о масштабных атаках беспилотников на энергосистему региона.