Житель Тамбовской области осужден на 15 лет по делу о подготовке диверсий

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Тамбовской области признал 23-летнего жителя города Мичуринск виновным в подготовке диверсий на энергообъектах региона, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Государственным обвинителем доказано, что в 2025 году подсудимого путем обмана склонили к совершению диверсий на территории региона. Для этого ему были переданы координаты объектов энергетической инфраструктуры и поставлена задача по их повреждению. Довести до конца задуманное фигурант не смог, так как был задержан правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Молодой человек признан виновным по п. "а", "в" ч. 2 ст. 281 УК (диверсия), ч. 1 ст. 30, п. "а", "в" ч. 2 ст. 281 УК (приготовление к диверсии).

Уголовное дело расследовано УФСБ по Тамбовской области. Вину подсудимый признал частично.

По совокупности преступлений суд назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, затем в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.