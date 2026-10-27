Новосибирский облсуд назначил сроки 16-летним подросткам за подготовку диверсии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Новосибирский областной суд вынес обвинительный приговор двум 16-летним подросткам по делу о вовлечении в диверсию и приготовлении к ней, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"Один из них признан виновным в вовлечении несовершеннолетнего в совершение диверсии, второй - в приготовлении к ней", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в январе 2026 года один из подростков в рабочем поселке Коченево через Telegram убедил сверстника поджечь контейнер базовой станции сотовой связи ПАО "МТС".

Второй подросток, готовясь к поджогу, нашел бензин и зажигалку. Его действия квалифицированы как приготовление к диверсии - поджогу, направленному на разрушение и повреждение средств связи в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности России.

Подростка, вовлекшего приятеля в совершение диверсии, суд признал виновным по ч. 2 ст. 281.1 (склонение к диверсии) УК и назначил ему наказание в виде 5,5 лет воспитательной колонии.

Второй подросток признан виновным по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 УК (приготовление к диверсии). Ему назначиили четыре года воспитательной колонии.

Обоих взяли под стражу в зале суда.