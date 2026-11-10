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Директор животноводческого предприятия погиб от удара дрона в Херсонской области

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Руководитель крупного животноводческого предприятия "Асканийское" Виталий Плугатарев погиб во вторник в результате удара БПЛА в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"Беспилотник ударил по автомобилю Виталия Анатольевича, когда он ехал на ферму по рабочим делам. От полученных ранений он скончался", - написал Сальдо в своем канале в мессенджере Макс.

Глава региона отметил, что Плугатарев "всю жизнь посвятил сельскому хозяйству, много лет трудился на благо родного края, отдавал свои знания и силы развитию аграрной отрасли Херсонщины".

Семье погибшего будет оказана необходимая поддержка, пообещал Сальдо.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Сальдо Херсонская область
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