Директор животноводческого предприятия погиб от удара дрона в Херсонской области

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Руководитель крупного животноводческого предприятия "Асканийское" Виталий Плугатарев погиб во вторник в результате удара БПЛА в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"Беспилотник ударил по автомобилю Виталия Анатольевича, когда он ехал на ферму по рабочим делам. От полученных ранений он скончался", - написал Сальдо в своем канале в мессенджере Макс.

Глава региона отметил, что Плугатарев "всю жизнь посвятил сельскому хозяйству, много лет трудился на благо родного края, отдавал свои знания и силы развитию аграрной отрасли Херсонщины".

Семье погибшего будет оказана необходимая поддержка, пообещал Сальдо.