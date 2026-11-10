Поиск

Крымчанин осужден на 20 лет за госизмену и съемку антироссийского фильма

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Крыма Нестора Штормового виновным в госизмене и участии в деятельности террористической организации путем подготовки антироссийского агитационно-пропагандистского фильма, сообщили в пресс-служба суда.

Он приговорен к 20 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

Суд установил, что Штормовой наладил контакт с представителем запрещенной в России террористической организацией "Атeш" и согласился подготовить антироссийский агитационно-пропагандистский фильм. В период с 1 августа 2024 года по 22 марта 2025 года он подготовил сценарий фильма и снял его на мобильный телефон в различных локациях Севастополя, в том числе с участием иного лица в качестве актера.

"Содержание указанного антироссийского агитационно-пропагандистского фильма направлено на искажение исторических фактов и реальности, формирование общественного мнения против РФ как государства, возбуждение ненависти или вражды в отношении деятельности официальной российской власти, русской национальности, отрицание факта вхождения Крыма в состав РФ", - подчеркнули в пресс-службе суда.

Штормовой осужден по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ст. 275 УК (госизмена).

Крым Севастополь Южный окружной военный суд Нестор Штормовой
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Собянин пообещал оперативно информировать в соцсетях о ракетной опасности и угрозе БПЛА

 Собянин пообещал оперативно информировать в соцсетях о ракетной опасности и угрозе БПЛА

Переговоры в Абу-Даби по украинскому урегулированию продолжатся в среду

 Переговоры в Абу-Даби по украинскому урегулированию продолжатся в среду

"Яндекс" восстановил доступ к 97% клиентских данных в Yandex Cloud

 "Яндекс" восстановил доступ к 97% клиентских данных в Yandex Cloud

РФ не собирается препятствовать американцам в контактах с европейцами по Украине

 РФ не собирается препятствовать американцам в контактах с европейцами по Украине

Трудовые мигранты в РФ с 2027 г. буду платить налог за неработающих членов семьи

 Трудовые мигранты в РФ с 2027 г. буду платить налог за неработающих членов семьи

Кишинев присоединится к санкционной политике Евросоюза в отношении Москвы и Минска

В РФ фиксируется сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями

Замглавы МИД РФ обвинил ЕС в стремлении затянуть украинский кризис
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4122 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12877 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов