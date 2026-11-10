Крымчанин осужден на 20 лет за госизмену и съемку антироссийского фильма

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Крыма Нестора Штормового виновным в госизмене и участии в деятельности террористической организации путем подготовки антироссийского агитационно-пропагандистского фильма, сообщили в пресс-служба суда.

Он приговорен к 20 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

Суд установил, что Штормовой наладил контакт с представителем запрещенной в России террористической организацией "Атeш" и согласился подготовить антироссийский агитационно-пропагандистский фильм. В период с 1 августа 2024 года по 22 марта 2025 года он подготовил сценарий фильма и снял его на мобильный телефон в различных локациях Севастополя, в том числе с участием иного лица в качестве актера.

"Содержание указанного антироссийского агитационно-пропагандистского фильма направлено на искажение исторических фактов и реальности, формирование общественного мнения против РФ как государства, возбуждение ненависти или вражды в отношении деятельности официальной российской власти, русской национальности, отрицание факта вхождения Крыма в состав РФ", - подчеркнули в пресс-службе суда.

Штормовой осужден по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ст. 275 УК (госизмена).