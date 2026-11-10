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Россияне в 2026 году выезжали за границу с туристическими целями на 14% больше

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Число поездок россиян за рубеж с целью туризма в январе-сентябре 2026 года выросло на 13,7% в годовом исчислении, до 11,42 млн, по статистике Пограничной службы ФСБ.

Годом ранее было зафиксировано 10,04 млн таких поездок.

Больше всего выездов с целью туризма пришлось на Турцию - 3,98 млн (+7,4%). Далее следуют Китай (1,61 млн, +67%), Египет (1,5 млн, +30,9%), Абхазия (655,6 тыс., -16,3%), ОАЭ (646,3 тыс., -43,1%), Вьетнам (580 тыс., рост в 3,8 раза), Таиланд (578,4 тыс., -3,7%), Армения (383,3 тыс., +34,1%), Грузия (306,6 тыс., +21,9%) и Узбекистан (231 тыс., +43,7%).

Во вторую десятку вошли Азербайджан (169,9 тыс., +6,4%), Казахстан (147,7 тыс., +30,9%), Мальдивы (115,1 тыс., +42,6%), Сербия (94,4 тыс., +39%), Киргизия (54,1 тыс., +12,7%), Шри-Ланка (39,5 тыс., -26,8%), Катар (37,9 тыс., -25,5%), Индия (37,9 тыс., -3,2%), Марокко (37,8 тыс., +86,7%) и Тунис (33,1 тыс., +66,6%).

Среди стран, показавших наиболее заметный прирост турпотока из России - Вьетнам, число посетивших его туристов выросло в 3,8 раза. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) это связывают с расширением числа прямых полетных программ туроператоров и большим выбором доступных по цене рейсов с пересадкой в Китае.

Среди причин роста числа турпоездок в Китай на 67% в ассоциации называют действующий безвизовый режим для россиян и увеличение числа маршрутов и частоты рейсов, прежде всего китайских авиакомпаний.

Рост числа поездок в Египет на 31% в АТОР объясняют увеличением числа рейсов на курорты Красного моря и открытием рейсов на средиземноморское побережье страны в конце августа. Посетившие эту часть Египта в сентябре россияне попали в статистику за три квартала.

Резкое снижение числа поездок в ОАЭ (на 43%) связано с кризисом на Ближнем Востоке и медленным восстановлением авиаперевозок.

Падение популярности Шри-Ланки (минус 26,8% турпоездок) в АТОР связали с сокращением числа чартерных программ туроператоров, а также отменой из-за ближневосточного кризиса недорогих стыковочных перелетов Air Arabia, которые в прошлом году формировали существенную часть потока. Авиакомпания прекратила полеты в марте и возобновила их только в октябре.

Со всеми целям россияне за девять месяцев выезжали в зарубежные страны и территории 25,38 млн раз, что на 5,9% больше, чем годом ранее (23,96 млн).

В первую десятку по общему числу выездов вошли Турция (5,49 млн, +3,5%), Абхазия (4,13 млн, -9,7%), Китай (2,76 млн, +60%), Казахстан (2,32 млн, -2,5%), Египет (1,81 млн, +27,4%), Грузия (1,26 млн, +5,1%), Армения (952 тыс., +18,1%), Таиланд (945,6 тыс., -2,8%), ОАЭ (897,8 тыс., -43,1%) и Вьетнам (845,1 тыс., рост в 3,7 раза).

Во второй десятке по числу выездов со всеми целями - Узбекистан (637,1 тыс. поездок, рост на 24,2% к тому же периоду 2025 года), Азербайджан (461,4 тыс., +2,1%), Таджикистан (362,2 тыс., +22,9%), Киргизия (294 тыс. -0,8%) и Литва (265,7 тыс., -2%). Далее следуют Монголия (262,9 тыс. поездок, +54,8%), Южная Осетия (261,3 тыс., -7,4%), Эстония (259,8 тыс., -14,4%), Польша (165,3 тыс., -10,9%) и Сербия (155,7 тыс., +21,9%.

АТОР Турция ФСБ
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