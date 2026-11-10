Поиск

Минюст предлагает увеличить размер ущерба по 49 статьям УК РФ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Минюст предлагает увеличить размеры крупного и особо крупного ущерба по нескольким десяткам статей по преступлениям против собственности и коррупционной направленности, заявила в Совете Федерации директор департамента уголовного и административного законодательства Минюста Мария Джоусе-Иванина.

"Минюст провел отбор статей, в которых крупный размер не пересматривался более десяти лет, отобрали 49 соответствующих статей", - сказала она на круглом столе, посвященном совершенствованию законодательства. Предложение было разослано заинтересованным ведомствам, большинство из которых выразили концептуальную поддержку.

"Например, мошенничество, совершенное в особо крупном размере, то есть которое причинило ущерб в размере миллиона рублей, у нас сейчас наказывается строже, чем умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. То есть получается, что человек может потерять зрение, слух, речь, и этот ущерб будет менее наказуем, чем мошенничество в крупном размере", - сказала представитель Минюста.

Она добавила, что, корректируя размерные признаки, также нужно корректировать и штрафы.

В Федеральной палате адвокатов поддержали инициативу Минюста, отметив, что повышение размеров ущерба по данной категории преступлений соответствует современным экономическим реалиям. "Сегодня особо крупный размер применительно к взяточничеству и применительно к преступлениям против собственности должен быть не миллион рублей, а 10 млн рублей", - сказал вице-президент ФПА Нвер Гаспарян.

Он добавил, что особо крупный размер в миллион рублей по преступлениям против собственности был установлен в 2003 году и с того момента сильно девальвирован и подлежит индексации.

Выступающие отметили, что предлагаемые инициативы не нарушат права потерпевших, сохранив за ними право на подачу гражданского иска.

Представитель Генпрокуратуры заявила, что в надзорном ведомстве не считают необходимым пересмотр нижних границ размеров ущерба по взяточничеству.

"В настоящее время не видится целесообразным пересмотр подхода к определению порогов размеров по преступлениям о взяточничестве, в том числе крупного и особо крупного размера, поскольку это требует более детальной проработки и отслеживания некоторый период времени динамики в этом процессе", - сказала прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Ирина Позднякова.

По ее словам, прокуроры проанализировали изменения суммы среднего размера взятки, исходя из всех фактов зарегистрированных преступлений, учитывали инфляцию.

"Как бы не было удивительно, но какой-то динамики, указывающей на ее кратное увеличение, не прослеживается. Напротив, например, в 2024-м, 2025-м и в текущем году указанный показатель колеблется в районе 1 млн рублей, в то время как в 2017 году, например, он составлял 2 млн рублей, в 2018 году - 1,3 млн рублей",- сказала представитель прокуратуры.

Позднякова добавила, что ситуация с размерами сумм взяток неоднородная по стране. Она отметила, что необходимо учитывать разный уровень благосостояния населения в регионах. По ее словам, для многих территорий действующие критерии определения крупного и особо крупного размера по преступлениям продолжают быть актуальны.

ФПА Ирина Позднякова Нвер Гаспарян Мария Джоусе-Иванина Минюст Генпрокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Крупнейшие банки в октябре сократили долю на аукционах ОФЗ до 45,5% с 73,6%

Пресс-подход делегации РФ на переговорах в Абу-Даби состоится в среду

Собянин пообещал оперативно информировать в соцсетях о ракетной опасности и угрозе БПЛА

 Собянин пообещал оперативно информировать в соцсетях о ракетной опасности и угрозе БПЛА

Переговоры в Абу-Даби по украинскому урегулированию продолжатся в среду

 Переговоры в Абу-Даби по украинскому урегулированию продолжатся в среду

"Яндекс" восстановил доступ к 97% клиентских данных в Yandex Cloud

 "Яндекс" восстановил доступ к 97% клиентских данных в Yandex Cloud

РФ не собирается препятствовать американцам в контактах с европейцами по Украине

 РФ не собирается препятствовать американцам в контактах с европейцами по Украине

Трудовые мигранты в РФ с 2027 г. буду платить налог за неработающих членов семьи

 Трудовые мигранты в РФ с 2027 г. буду платить налог за неработающих членов семьи

Кишинев присоединится к санкционной политике Евросоюза в отношении Москвы и Минска

В РФ фиксируется сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями

Замглавы МИД РФ обвинил ЕС в стремлении затянуть украинский кризис
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4122 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12877 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов