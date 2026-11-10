Минюст предлагает увеличить размер ущерба по 49 статьям УК РФ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Минюст предлагает увеличить размеры крупного и особо крупного ущерба по нескольким десяткам статей по преступлениям против собственности и коррупционной направленности, заявила в Совете Федерации директор департамента уголовного и административного законодательства Минюста Мария Джоусе-Иванина.

"Минюст провел отбор статей, в которых крупный размер не пересматривался более десяти лет, отобрали 49 соответствующих статей", - сказала она на круглом столе, посвященном совершенствованию законодательства. Предложение было разослано заинтересованным ведомствам, большинство из которых выразили концептуальную поддержку.

"Например, мошенничество, совершенное в особо крупном размере, то есть которое причинило ущерб в размере миллиона рублей, у нас сейчас наказывается строже, чем умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. То есть получается, что человек может потерять зрение, слух, речь, и этот ущерб будет менее наказуем, чем мошенничество в крупном размере", - сказала представитель Минюста.

Она добавила, что, корректируя размерные признаки, также нужно корректировать и штрафы.

В Федеральной палате адвокатов поддержали инициативу Минюста, отметив, что повышение размеров ущерба по данной категории преступлений соответствует современным экономическим реалиям. "Сегодня особо крупный размер применительно к взяточничеству и применительно к преступлениям против собственности должен быть не миллион рублей, а 10 млн рублей", - сказал вице-президент ФПА Нвер Гаспарян.

Он добавил, что особо крупный размер в миллион рублей по преступлениям против собственности был установлен в 2003 году и с того момента сильно девальвирован и подлежит индексации.

Выступающие отметили, что предлагаемые инициативы не нарушат права потерпевших, сохранив за ними право на подачу гражданского иска.

Представитель Генпрокуратуры заявила, что в надзорном ведомстве не считают необходимым пересмотр нижних границ размеров ущерба по взяточничеству.

"В настоящее время не видится целесообразным пересмотр подхода к определению порогов размеров по преступлениям о взяточничестве, в том числе крупного и особо крупного размера, поскольку это требует более детальной проработки и отслеживания некоторый период времени динамики в этом процессе", - сказала прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Ирина Позднякова.

По ее словам, прокуроры проанализировали изменения суммы среднего размера взятки, исходя из всех фактов зарегистрированных преступлений, учитывали инфляцию.

"Как бы не было удивительно, но какой-то динамики, указывающей на ее кратное увеличение, не прослеживается. Напротив, например, в 2024-м, 2025-м и в текущем году указанный показатель колеблется в районе 1 млн рублей, в то время как в 2017 году, например, он составлял 2 млн рублей, в 2018 году - 1,3 млн рублей",- сказала представитель прокуратуры.

Позднякова добавила, что ситуация с размерами сумм взяток неоднородная по стране. Она отметила, что необходимо учитывать разный уровень благосостояния населения в регионах. По ее словам, для многих территорий действующие критерии определения крупного и особо крупного размера по преступлениям продолжают быть актуальны.