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Режим ЧС ввели в нескольких округах Поморья после обрушения пролета моста

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В нескольких округах Архангельской области ввели режим чрезвычайной ситуации после обрушения пролета железнодорожного моста, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

"Подписал указ о введении с 10 ноября режима ЧС регионального характера. Решение принято после схода вагонов грузового поезда в Вилегодском округе, где сохраняется угроза обрушения железнодорожного моста", - написал он в своем канале в Max.

В зону ЧС вошли восемь муниципальных образований – Вилегодский, Вельский, Коношский, Котласский, Ленский и Устьянский округа, а также Коряжма и Котлас.

Руководить ликвидацией последствий ЧП будет министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев.

По словам Цыбульского, Минтрансу поручено совместно с Северной железной дорогой обеспечить ритмичную перевозку пассажиров и багажа между станциями Сольвычегодск и Виледь. При необходимости будут развернуты пункты временного размещения.

"Оперативный штаб будет взаимодействовать с Северной железной дорогой по вопросам восстановления железнодорожного участка в Вилегодском округе. Ход работ проконтролирует областное министерство транспорта", - добавил глава Поморья.

Как сообщалось, в 5:10 вторника на перегоне Черемуха - Виледь в Архангельской области в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь произошел сход вагонов грузового поезда, никто не пострадал.

Движение поездов на участке остановлено. В результате задерживаются десять поездов. Пассажиров перевозят автобусами между станциями Сольвычегодск и Виледь, после чего они продолжают поездку по своим маршрутам по железной дороге.

Архангельская область
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