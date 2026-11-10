В "Единой России" законодательно проработают создание реестра медиков-блогеров

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Создание официального реестра блогеров, освещающих медицинские темы, позволит защитить права пациентов от лжемедиков и недостоверной медицинской информации, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

"Одним из решений может стать создание официального реестра медиков-блогеров, законодательную проработку которого партия готова взять на себя в рамках нового пакета антимошеннических мер "Антифрод 3.0" совместно с профильными сообществами защиты прав пациентов", - цитируют во вторник в пресс-службе фракции "Единая Россия" слова Огуля.

Он напомнил, что "Единая Россия" стала инициатором разграничения понятий "медицинская помощь" и "медицинская услуга", что позволило усилить защиту прав врачей, также напомнил он. Также депутаты могут законодательно проработать создание такого реестра, отмечается в сообщении.

"Наша общая цель - создать комфортные условия для профессиональной работы врачей, поддержать врачебное сообщество и оградить людей от обмана. Важно, что все эти задачи - одни из приоритетных в Народной программе, сформированной на основе более 3,5 миллиона наказов от россиян", - добавил Огуль.