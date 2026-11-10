В ДНР будут выплачивать до 1 млн руб. за автомобили, утраченные из-за атак ВСУ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Единовременная выплата за поврежденное или утраченное в результате боевых действий транспортное средство введена на территории Донецкой Народной Республики, соответствующий указ подписал глава региона Денис Пушилин.

"Указом главы ДНР №644 от 10 ноября 2026 года установлена единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, зарегистрированным на территории ДНР, автотранспортные средства которых повреждены или утрачены в результате агрессии Украины на территории ДНР", - говорится в пояснении к соответствующему указу Пушилина, опубликованному во вторник на его официальном сайте.

Согласно указу, размер выплаты составляет от 87,5 тыс. руб. до 1 млн руб. в зависимости от типа транспортного средства.