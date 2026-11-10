Путин присвоил звание Героя Труда научному руководителю центра Гамалеи Гинцбургу

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда научному руководителю Центра имени Гамалеи Александру Гинцбургу.

Указ главы государства опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"За особые заслуги перед государством, выдающийся вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Гинцбургу Александру Леонидовичу - научному руководителю федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи", город Москва", - говорится в документе.