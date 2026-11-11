Поиск

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло возле Петропавловска-Камчатского

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8, которое произошло в среду днем в акватории Авачинского залива у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Согласно сообщению, эпицентр землетрясения находился в 78 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 60 км под морским дном.

По инструментальным данным, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались силой до трех баллов. Угроза цунами не объявлялась.

Камчатка Петропавловск-Камчатский землетрясение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Свыше 90 БПЛА ликвидировано над Ленобластью

Более 40 БПЛА сбито над Ленинградской областью

В Абу-Даби пройдет второй день трехсторонних переговоров РФ, США и Украины

 В Абу-Даби пройдет второй день трехсторонних переговоров РФ, США и Украины

Премьер Норвегии не исключил еще одного телефонного разговора с Путиным

 Премьер Норвегии не исключил еще одного телефонного разговора с Путиным

Домодедово работает по согласованию

Кушнер назвал обнадеживающим первый день переговоров в Абу-Даби

 Кушнер назвал обнадеживающим первый день переговоров в Абу-Даби

Россия объявила неприемлемым сотрудника посольства Молдавии в Москве

Встреча Путина и Лукашенко проходит в Ново-Огареве

 Встреча Путина и Лукашенко проходит в Ново-Огареве

Что произошло за день: вторник, 10 ноября

Крупнейшие банки в октябре сократили долю на аукционах ОФЗ до 45,5% с 73,6%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4126 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12883 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов