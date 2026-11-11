Землетрясение магнитудой 4,8 произошло возле Петропавловска-Камчатского

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8, которое произошло в среду днем в акватории Авачинского залива у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Согласно сообщению, эпицентр землетрясения находился в 78 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 60 км под морским дном.

По инструментальным данным, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались силой до трех баллов. Угроза цунами не объявлялась.