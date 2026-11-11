Мутновский вулкан на юге Камчатки выбросил столб водяного пара

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Вулкан Мутновский на Камчатке в среду утром выбросил столб водяного пара, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН в канале Max.

"Это поднимается водяной пар. На Мутновском иногда такое бывает - в хорошую погоду, когда холодно, пар становится заметней", - приводятся в сообщении слова директора Камчатского филиала ЕГС Данилы Чеброва.

Мутновский вулкан расположен на юге Камчатки в 70 км к юго-западу от Петропавловска-Камчатского. Абсолютная высота составляет 2 тыс. 322 м над уровнем моря. Недалеко от вулкана работает Мутновская ГеоЭС. Вулкан популярен у туристов. Его последнее слабое извержение произошло 3 июля 2013 года.