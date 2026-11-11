Закрыты аэропорты в Уфе и Кирове, открыты в Краснодаре и Геленджике

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Приостановили обслуживание рейсов аэропорты Уфы и Кирова, возобновили аэропорты Краснодара (Пашковский) и Геленджика, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Аналогичные ограничения действуют в кировском аэропорту Победилово.

Аэропорты Краснодара и Геленджика вернулись к штатной работе.

В настоящее время не принимают и не отправляют самолеты аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар, Петрозаводска, Череповца, Саранска, Пензы, Саратова, Ярославля, Пензы и петербургский Пулково.