Возобновили работу аэропорты Петрозаводска, Пскова, Череповца и Ярославля

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Ограничения отменены в аэропорта Петрозаводска, Пскова, Череповца и Ярославля, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Петрозаводск, Псков, Череповец. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщается в канале агентства в Max.

Также вернулся к штатной работе аэропорт Ярославля (Туношна).

В настоящее время не обслуживают рейсы аэропорты Самары, Ижевска, Перми, Уфы, Кирова, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар, Саранска, Пензы, Саратова, Пензы и петербургский Пулково.