Индексы МосБиржи и РТС открыли сессию ростом на 0,3%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на МосБирже в среду умеренно растет на фоне улучшения сырьевой конъюнктуры (январский фьючерс на нефть Brent подорожал к $92,5 за баррель, дорожают металлы), а также ожиданий итогов трехсторонних переговоров Россия-Украина-США в Абу-Даби.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%.

К 09:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 0,3% до 2452,35 пункта, индекс РТС вырос на 0,3% до 935,86 пункта. Среди индексных акций лидируют в росте бумаги "Полюса" (+2,4%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Хэдхантера" (+0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 11 ноября, составляет 82,5486 рубля (-20,5 копейки).

Также подорожали акции "Татнефти" (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), АФК "Система" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "ВК" (+0,3%), "ИКС 5" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции ВТБ (-0,5%), "МТС" (-0,1%).

Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине продолжатся в среду в столице Объединенных Арабских Эмиратов в 12:00 по местному времени, сообщил "Интерфаксу" источник в российской переговорной группе.

Встреча представителей России, США и Украины началась накануне, переговоры длились порядка 4 часов, разговор шел за закрытыми дверями. Все участники в начале встречи выразили надежду на то, что переговоры позволят продвинуться к миру. Переговорный процесс возобновился в Абу-Даби 10 ноября после почти девятимесячного перерыва.

Источник в российской переговорной группе накануне сообщил, что главной темой трехсторонней встречи являются ключевые аспекты формирования новой системы безопасности в Европе в постконфликтный период, а украинское урегулирование, будучи критически важным вопросом, будет лишь одним из пунктов дискуссии. Кроме того, как сообщил собеседник, участники встречи сосредоточатся на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности.

Спецпосланник американского президента Кушнер 10 ноября заявил, что США считают нужным выработать новую систему безопасности, которая надолго обеспечит мир на территории Европы, уточнив, что целью встречи будет не только обсуждение украинского урегулирования, но и "отношения Европы, России и Украины в сфере безопасности". Кушнер сообщил, что участникам трехсторонних переговоров предстоит обсудить многие идеи, подготовленные США совместно с европейскими странами и Украиной.

Член российской делегации, замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что пока рано оценивать проходящие в Абу-Даби переговоры, они продолжатся 11 ноября.

Кушнер оценил трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби как конструктивные и обнадеживающие. "Мы воодушевлены сегодняшними конструктивными переговорами", - написал он в соцсети X. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби прошли продуктивно, но у сторон остается много работы.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы Мосбиржи и РТС пока остаются ниже локальных сопротивлений 2480 пунктов и 955 пунктов соответственно, но выше поддержек 2420 пунктов и 925 пунктов. Инвесторы не получили значимых сигналов с первого дня переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби и ждут их продолжения в среду с последующей пресс-конференцией. Низкие цены на нефть при этом выступают дополнительным фактором давления для российского рынка.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, инвесторы сохраняют осторожность, оценивая перспективы урегулирования украинского конфликта.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными, однако отметил, что сторонам предстоит еще много работы. Президент США Дональд Трамп также заявил о положительной динамике переговорного процесса. При этом сохраняются разногласия между Россией и европейскими странами относительно условий прекращения огня и дальнейшего обсуждения вопросов безопасности.

В случае улучшения настроений на рынке индекс МосБиржи может достичь уровня сопротивления в районе 2500 пунктов, пробой которого откроет дорогу к дальнейшему росту. При сохранении негативного новостного фона индекс может вернуться в диапазон 2200-2350 пунктов, считает Абрамов.

В США накануне индексы акций просели на 0,3-0,7% во главе с Nasdaq на фоне укрепления ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) после выхода отчета министерства труда США об инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в октябре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца после подъема на 0,6% в сентябре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Trading Economics. Базовая месячная инфляция составила 0,3%, как и месяцем ранее, но также превзошла прогноз рынка в 0,2%.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер еще до выхода отчета заявил, что Федрезерву стоит повысить ключевую процентную ставку в декабре на 25 базисных пунктов, даже если инфляция в октябре замедлится относительно сентября. Если же базовая инфляция составит 0,3% или больше в помесячном выражении, "стоит рассмотреть подъем ставки на 50 б.п.", сказал он.

Рынок теперь оценивает вероятность повышения ставки ФРС в декабре в 100% против 84% неделей ранее, по данным CME FedWatch. Вероятность увеличения стоимости заимствования на 25 б.п. оценивается в 88,5%, на 50 б.п. - в 11,5%.

В Азии утром в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский ASX - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 2,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), растут американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,1-1,5% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

На нефтяном рынке утром в среду цены возобновили рост после снижения накануне до 2-месячных минимумов.

К 9:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на 1,1% до $92,47 за баррель (-1,2% во вторник), декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,7% до $86,6 за баррель (-0,9% накануне).

Надежды на деэскалацию конфликта США и Ирана способствовали спаду на рынке накануне, однако трейдеры по-прежнему обеспокоены продолжающимися нападениями на суда в Ормузском проливе, что поддерживает цены на нефть.

Последние данные свидетельствуют о том, что в ноябре число нападений на суда практически не сокращается. 10 ноября Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об атаке на танкер у оманской провинции Мусандам. Инцидент произошел в 19 морских милях к северо-востоку от порта Лима в Омане.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил накануне о подрыве трех танкеров в Ормузском проливе, двигавшихся по не одобренному Тегераном маршруту.

По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, в октябре нападениям в регионе подверглись 37 судов - это максимальный месячный показатель с начала войны на Ближнем Востоке.

Рынок ждет доклада о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован позднее на этой неделе. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали увеличение запасов нефти на 9 млн баррелей.