В школах началась апробация внеурочного курса по ИИ для 5-11-х классов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Апробация внеурочного курса "Искусственный интеллект и информационная безопасность" стартовала в более чем 1 тыс. российских школ в 5-11-х классах, введение курса во всех образовательных учреждениях запланировано в начале следующего учебного года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр в среду посетил Шуваловскую школу № 1448 в Москве, где провел вместе с президентом "Сбербанка" Германом Грефом и заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасией Раковой открытое занятие "Искусственный интеллект и как с ним общаться безопасно". Кравцов также дал старт апробации курса.

"Сегодня по всей стране начинается апробация нового внеурочного курса "Искусственный интеллект и информационная безопасность". В ней участвуют более тысячи школ, и с 1 сентября следующего учебного года этот курс вводится во все школы нашей страны с пятого по одиннадцатый класс", - сказал Кравцов школьникам.

Он отметил, что для преподавания внеурочного курса разрабатываются учебники с участием ведущих российских ИТ-компаний, также создается специальная платформа для безопасного использования ИИ в ходе практических занятий.

"Здесь очень важно, чтобы искусственный интеллект не заменил учителя, чтобы вы не перестали думать, размышлять, ответственно подходили к использованию искусственного интеллекта, могли отличить, где информация правдивая, а где информация, над которой необходимо задуматься. И на занятиях мы будем говорить как о преимуществах искусственного интеллекта, так и о тех рисках, которые несут эти технологии", - пояснил министр.

Апробация, в ходе которой педагоги будут делиться с разработчиками и авторами обратной связью, конструктивными предложениями и рекомендациями, продлится до конца 2026 года, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпросвещения РФ.

В регионах закреплены координаторы, которые совместно с местными институтами развития образования окажут помощь и содействие пилотным школам в методическом сопровождении, оценке технической базы, включении курса в школьное расписание.

Как пояснили в пресс-службе, занятия будут проходить один раз в неделю для школьников пятых-одиннадцатых классов по средам. В рамках занятий акцент будет сделан на необходимости безопасного использования ИИ, в том числе на распознавание фейков и формирование цифровой гигиены.

Каждое из них включает тематическое видео, практическую часть и вопросы для закрепления материала. В помощь педагогам подготовлены методические материалы и технические инструкции для ведения курса.

В открытом уроке приняли участие 100 учеников пятых-седьмых классов Школы 1448. В ходе занятия Кравцов и Греф ответили на вопросы школьников, познакомили их с содержанием курса.