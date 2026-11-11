Поиск

В школах началась апробация внеурочного курса по ИИ для 5-11-х классов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Апробация внеурочного курса "Искусственный интеллект и информационная безопасность" стартовала в более чем 1 тыс. российских школ в 5-11-х классах, введение курса во всех образовательных учреждениях запланировано в начале следующего учебного года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр в среду посетил Шуваловскую школу № 1448 в Москве, где провел вместе с президентом "Сбербанка" Германом Грефом и заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасией Раковой открытое занятие "Искусственный интеллект и как с ним общаться безопасно". Кравцов также дал старт апробации курса.

"Сегодня по всей стране начинается апробация нового внеурочного курса "Искусственный интеллект и информационная безопасность". В ней участвуют более тысячи школ, и с 1 сентября следующего учебного года этот курс вводится во все школы нашей страны с пятого по одиннадцатый класс", - сказал Кравцов школьникам.

Он отметил, что для преподавания внеурочного курса разрабатываются учебники с участием ведущих российских ИТ-компаний, также создается специальная платформа для безопасного использования ИИ в ходе практических занятий.

"Здесь очень важно, чтобы искусственный интеллект не заменил учителя, чтобы вы не перестали думать, размышлять, ответственно подходили к использованию искусственного интеллекта, могли отличить, где информация правдивая, а где информация, над которой необходимо задуматься. И на занятиях мы будем говорить как о преимуществах искусственного интеллекта, так и о тех рисках, которые несут эти технологии", - пояснил министр.

Апробация, в ходе которой педагоги будут делиться с разработчиками и авторами обратной связью, конструктивными предложениями и рекомендациями, продлится до конца 2026 года, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпросвещения РФ.

В регионах закреплены координаторы, которые совместно с местными институтами развития образования окажут помощь и содействие пилотным школам в методическом сопровождении, оценке технической базы, включении курса в школьное расписание.

Как пояснили в пресс-службе, занятия будут проходить один раз в неделю для школьников пятых-одиннадцатых классов по средам. В рамках занятий акцент будет сделан на необходимости безопасного использования ИИ, в том числе на распознавание фейков и формирование цифровой гигиены.

Каждое из них включает тематическое видео, практическую часть и вопросы для закрепления материала. В помощь педагогам подготовлены методические материалы и технические инструкции для ведения курса.

В открытом уроке приняли участие 100 учеников пятых-седьмых классов Школы 1448. В ходе занятия Кравцов и Греф ответили на вопросы школьников, познакомили их с содержанием курса.

Минпросвещения РФ Сбербанк Сергей Кравцов Герман Греф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле не исключили подключения Европы к украинским переговорам на каком-то этапе

 В Кремле не исключили подключения Европы к украинским переговорам на каком-то этапе

Мединский в свете территориального вопроса заявил, что каждая пядь российской земли будет ей возвращена

Экс-министр Абызов приговорен к 14 годам колонии за мошенничество с инвестициями

 Экс-министр Абызов приговорен к 14 годам колонии за мошенничество с инвестициями

Проекты законов о торговле вином через сайт "Почты России" приняты в I чтении

 Проекты законов о торговле вином через сайт "Почты России" приняты в I чтении

Мединский назвал доброжелательной и деловой атмосферу на переговорах в Абу-Даби

Закон о раскрытии состава вейпов принят Госдумой

Песков заявил, что арест в Британии американского военного никак не связан с РФ

 Песков заявил, что арест в Британии американского военного никак не связан с РФ

Запроса от премьера Норвегии на новый разговор с Путиным не было
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4129 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12897 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов