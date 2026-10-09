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Курс по ИИ станет обязательным в школах для 5-11-х классов с 1 сентября

Готовятся учебники для пятых-девятых и для десятых-одиннадцатых классов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность" со второй четверти этого учебного года начнут апробировать в тысячах школ, с 1 сентября 2027 года он станет обязательным для учащихся пятых-одиннадцатых классов, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы приняли решение, что со второй четверти в тысячах школ, в том числе в республике Татарстан, будет апробироваться новый курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность". Со следующего сентября (...) уже для всех школ, с пятого по одиннадцатый класс, будет обязательный курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность", - сказал Кравцов в пятницу на пленарном заседании "Искусственный интеллект для прорыва в образовании и науке" форума "Цифровые дни Иннополиса".

По его словам, важно рассказать детям не только о возможностях искусственного интеллекта, но и о рисках, которые он несет.

"Искусственный интеллект будет менять всю парадигму системы образования. (...) Искусственный интеллект даст нам уникальный шанс обучать всех детей. Вот что очень важно, чтобы вне зависимости от того, в селе ребенок живет, в городе, мы давали возможность и подстраивали таким образом программу, чтобы ребенок не выпадал из учебного процесса, чтобы у него сохранялась мотивация. Вот в чем мы видим цели и задачи искусственного интеллекта", - отметил министр.

Глава Минпросвещения РФ добавил, что создается учебник по искусственному интеллекту для пятого-девятого классов. Помимо этого, будет создан учебник для 10 и 11 классов. Все учителя будут бесплатно обеспечены этим учебником. Министерство также подготовило методические рекомендации для учителей по использованию ИИ. "Сейчас идет обучение всех учителей нашей страны по возможностям использования искусственного интеллекта", - уточнил Кравцов.

Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
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