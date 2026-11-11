В Белгородской области в результате ударов БПЛА есть погибший и пострадавшие

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА погиб один человек и пострадали еще двое, сообщил региональный оперштаб.

В селе Головчино Грайворонского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. Там погиб мужчина, и женщина получила акуабаротравму.

В самом Грайвороне в результате атаки БПЛА повреждения получил многоквартирный дом.



В поселке Волоконовка Волоконовского округа из-за атаки дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения предплечья и щеки, лечиться он будет амбулаторно. Его машина повреждена.

В селе Ржевка Шебекинского округа из-за детонации беспилотника повреждены оборудование на коммерческом объекте и автомобиль. В селе Графовка вследствие атаки БПЛА загорелся социальный объект - повреждены кровля, остекление и фасад. В результате очередных атак беспилотников повреждены три многоквартирных дома и один частный.

В Шебекине из-за взрывов дронов повреждены два многоквартирных дома и легковой автомобиль. Еще один беспилотник нанес повреждения частному дому.

В селе Разумное Белгородского округа FPV-дрон ударил по коммерческому объекту - повреждено остекление.