Объект инфраструктуры и ЛЭП повреждены при ударах БПЛА в Белгородской области

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Инфраструктурный объект и линия электропередачи повреждены в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона во вторник.

"В селе Замостье (Грайворонского округа - ИФ) во время атаки FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при атаке дрона повреждена линия электропередачи, проинформировали в оперштабе.