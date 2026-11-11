Поиск

В Белгородской области от последних атак БПЛА пострадали двое

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Грайворонском округе Белгородской области от последних атак БПЛА пострадали двое, сообщил региональный оперштаб.

В селе Гора-Подол мужчина получил осколочные ранения головы, грудной клетки, плеча и ног, его доставят в Белгородскую областную клиническую больницу.

В селе Глотово из-за удара FPV-дрона по частному дому осколочные ранения в ногу получил мужчина. Его доставили в Грайворонскую ЦРБ, затем переведут в Белгород.

В Грайвороне от детонации БПЛА повреждены частный дом и легковой автомобиль. Еще два дрона нанесли повреждения объекту инфраструктуры.

В селе Илёк-Кошары Ракитянского округа FPV-дрон атаковал социальный объект, там повреждены остекление, фасад и внутренняя отделка.

В других населенных пунктах региона БПЛА нанесли повреждения постройкам и транспорту. В хуторе Ржавец Шебекинского округа из-за детонации БПЛА поврежден объект инфраструктуры. Без электроэнергии временно остается часть жителей округа.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Гора-Подол Глотово Грайворон Белгородская область Шебекинский округ Ракитянский округ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Депутаты проголосовали за полный запрет продажи вейпов в Петербурге с 1 марта

Великобритания остается самым популярным направлением языковых курсов за рубежом

Роспотребнадзор начал расследование в МГУ из-за случая кори у студента

Два летевших в Петербург самолета сели в Хельсинки из-за закрытия Пулково

Сбербанк за 10 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 17,6%

 Сбербанк за 10 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 17,6%

Задымление произошло на калийной шахте "Еврохима" в Пермском крае

ФСБ раскрыла в Калининградской области агентурную сеть польских спецслужб

 ФСБ раскрыла в Калининградской области агентурную сеть польских спецслужб

Цены на нефть повышаются, Brent торгуется около $92,3 за баррель

ВСУ более 100 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Обломки БПЛА попали в многоэтажку в Смоленской области, есть погибшие
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12895 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4128 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов