В Белгородской области от последних атак БПЛА пострадали двое

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Грайворонском округе Белгородской области от последних атак БПЛА пострадали двое, сообщил региональный оперштаб.

В селе Гора-Подол мужчина получил осколочные ранения головы, грудной клетки, плеча и ног, его доставят в Белгородскую областную клиническую больницу.

В селе Глотово из-за удара FPV-дрона по частному дому осколочные ранения в ногу получил мужчина. Его доставили в Грайворонскую ЦРБ, затем переведут в Белгород.

В Грайвороне от детонации БПЛА повреждены частный дом и легковой автомобиль. Еще два дрона нанесли повреждения объекту инфраструктуры.

В селе Илёк-Кошары Ракитянского округа FPV-дрон атаковал социальный объект, там повреждены остекление, фасад и внутренняя отделка.

В других населенных пунктах региона БПЛА нанесли повреждения постройкам и транспорту. В хуторе Ржавец Шебекинского округа из-за детонации БПЛА поврежден объект инфраструктуры. Без электроэнергии временно остается часть жителей округа.