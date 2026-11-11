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Лукашенко отметил отсутствие у Москвы и Минска планов воевать против НАТО и всего ЕС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в узком составе обратил внимание на продолжающуюся милитаризацию стран Запада и опроверг обвинения Белоруссии и России в подготовке к военным действиям против стран Запада. Об этом сообщает "БелТА".

"Нас упрекают, особенно Белоруссию и Россию, в том, что мы к 2030 году готовимся к войне и готовы воевать против НАТО и всего Европейского союза. Ничего подобного в Белоруссии и России нет", - заявил он.

Он обратил внимание на большие затраты европейских стран на "так называемую безопасность".

"Опасность вызывает то, что у наших границ идет тренировка войск и спецподразделений, и опасность состоит в том, что продолжается милитаризация стран Запада. Сотни миллиардов долларов тратятся на закупки вооружений", - отметил Лукашенко.

Запад Александр Лукашенко НАТО Белоруссия Евросоюз
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