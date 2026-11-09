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Рябков заявил, что НАТО и европейские союзники управляют конфликтом на Украине

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Страны НАТО и Европы вовлечены в украинский конфликт и фактически управляют им, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Страны НАТО и Евросоюза плотно вовлечены в вооруженный конфликт на Украине, фактически управляют им и несут за это ответственность", - сказал Рябков в ходе выступления на "круглом столе" по вопросу милитаризации Европы.

Он отметил, что именно так в Москве расценивают действия тех, кто поставляет Киеву колоссальные объемы вооружений и военной техники, "осуществляет экспертное содействие, а по сути, командование и управление на месте, занимается целенаправлением, предоставляет разведданные и другие средства для нанесения ущерба России, участвует в подготовке диверсий на нашей территории".

"НАТОвцы и их союзники демонстрируют желание не только поставлять вооружения на Украину, но и развивать совместное с Киевом производство вооружений и военной техники в рамках европейской программы оборонной промышленности, учрежден инструмент поддержки Украины. Уже сейчас отдельные элементы украинского ВПК вынесены на территорию стран Евросоюза. По сути происходит системное взаимопроникновение военно-промышленных потенциалов стран Евросоюза и Украины", - добавил замминистра.

При этом он подчеркнул, что в Москве осуждают усилия стран ЕС и НАТО по подготовке войны против России и одновременно отмечают проблемы, возникающие у них на этом пути, в том числе, связанные с финансированием и ограниченными мощностями военной промышленности в Европе.

"Власти соответствующих стран и некоторые брюссельские бюрократы начинают осознавать, что, так сказать, к назначенному сроку они могут не успеть создать потенциал, обеспечивающий решающий перевес над Россией. Отсюда стремление максимально затянуть российско-украинский конфликт", - сказал он.

"Непредсказуемость военной обстановки усугубляется прерванными прямыми контактами между военными стран НАТО и России и увеличением количества провокационных инцидентов, военных учений по антироссийским сценариям", - заключил Рябков.

МИД РФ Сергей Рябков НАТО Евросоюз
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