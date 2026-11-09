Шойгу заявил о милитаризации Европы и росте ее военных расходов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Милитаризация Европы продолжается, модернизируется военная инфраструктура НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в понедельник.

"Продолжается милитаризация Европы, растут военные расходы, на учениях демонстративно отрабатываются наступления на восток", - сказал Шойгу на заседании XIV встречи секретарей Советов безопасности государств СНГ.

Он заявил, что в Польше и Прибалтике планомерно модернизируется и расширяется военная инфраструктура НАТО. "Непрерывно ведется техническая разведка территории России и Беларуси. В приграничных районах регулярно осуществляются провокации", - сказал секретарь Совбеза.

Шойгу заявил, что при поддержке Европы Украина продолжает "террористическую деятельность, наносит удары по сугубо гражданским объектам и транспортным средствам, в том числе белорусским".