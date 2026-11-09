Поиск

Шойгу заявил о милитаризации Европы и росте ее военных расходов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Милитаризация Европы продолжается, модернизируется военная инфраструктура НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в понедельник.

"Продолжается милитаризация Европы, растут военные расходы, на учениях демонстративно отрабатываются наступления на восток", - сказал Шойгу на заседании XIV встречи секретарей Советов безопасности государств СНГ.

Он заявил, что в Польше и Прибалтике планомерно модернизируется и расширяется военная инфраструктура НАТО. "Непрерывно ведется техническая разведка территории России и Беларуси. В приграничных районах регулярно осуществляются провокации", - сказал секретарь Совбеза.

Шойгу заявил, что при поддержке Европы Украина продолжает "террористическую деятельность, наносит удары по сугубо гражданским объектам и транспортным средствам, в том числе белорусским".

Сергей Шойгу Европа НАТО Польша Прибалтика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Ленинградской области зафиксировано попадание БПЛА по территории предприятия

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом фондовых индексов на 1%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом фондовых индексов на 1%

Европейские фондовые индексы заметно снизились в пятницу

 Европейские фондовые индексы заметно снизились в пятницу

За ночь над территорией Ленинградской области сбили 113 БПЛА

Аэропорт Пулково возобновил работу

 Аэропорт Пулково возобновил работу

БПЛА попал в промзону в городе Кириши Ленинградской области

Число сбитых над территорией Ленобласти беспилотников превысило 80

Над территорией Ленинградской области сбито 38 БПЛА

Что произошло за день: воскресенье, 8 ноября

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12850 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов