Формат работы с европейцами будет обсуждаться с учётом итогов переговоров в Абу-Даби

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Вопрос возможного формата работы с европейскими странами будет обсуждаться, в том числе с учётом итогов трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Я не знаю, этот вопрос будет обсуждаться, в том числе с учётом итогов вчерашних и сегодняшних переговоров в Абу-Даби", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, когда Россия будет готова к встрече с представителями Европы.

Он отметил, что в Абу-Даби европейцы работали "в кулуарах" с украинцами и американцами.