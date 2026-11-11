Разрушенный переход на Ленинградском шоссе в Солнечногорске заменят в 2027 г.

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Новый надземный переход взамен разрушенного грузовиком на Ленинградском шоссе в районе деревни Пешки городского округа Солнечногорск построят в 2027 году, сообщил глава муниципалитета Константин Михальков.

"Также установим высотные ограничители, которые должны защитить конструкцию от повторного наезда крупногабаритного транспорта", - написал он на своей странице в мессенджере Мах в среду.

Сейчас специалисты демонтируют поврежденное барьерное ограждение, наносят разметку и настраивают светофор, чтобы организовать временный наземный переход. Светофор будет оборудован кнопкой вызова, чтобы пешеходы могли включить разрешающий сигнал при переходе проезжей части, а в периоды интенсивного автомобильного движения транспорт не останавливался без необходимости.

Минтранс региона в свою очередь сообщает, что работы планируют завершить 12 ноября.

6 ноября грузовой автомобиль с поднятым кузовом повредил надземный переход, и его конструкция обрушилась на проезжую часть. Сейчас проезд доступен для всех видов транспорта, общественный транспорт вернулся к привычным маршрутам.