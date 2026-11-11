Силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА в Омской области

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Средства ПВО продолжают отражать атаку украинских беспилотников в Омской области, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

"ПВО Минобороны России продолжает сбивать вражеские БПЛА. Все экстренные службы Омской области работают в режиме повышенной готовности", - написал Хоценко в своем канале в Мах.

Ранее в среду в регионе была объявлена беспилотная опасность. Около 15.00 мск губернатор сообщал об отражении атаки БПЛА.