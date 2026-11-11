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Сотрудник ЗАЭС погиб в результате удара ВСУ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудник Запорожской АЭС погиб в собственном доме в результате удара ВСУ, сообщили представители станции в среду.

"Наш коллега был убит ночью в собственном доме, где отдыхал после смены. ВСУ продолжают наносить удары по жилым домам Энергодара и близлежащих сел", - говорится в канале станции в Max.

Там отмечается, что условия жизни в Энергодаре напрямую связаны с безопасностью Запорожской АЭС, которая расположена в этом городе.

"Безопасность станции обеспечивают прежде всего люди. Им необходимы возможность отдохнуть после смены и уверенность в том, что их семьи находятся в безопасности. Продолжая удары по городу атомщиков, киевский режим намеренно создаёт угрозу ядерной безопасности", - подчеркнули на ЗАЭС.

Представители станции добавили, что с апреля текущего года в результате ударов ВСУ погибли 15 сотрудников ЗАЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты станции, а также Энергодар (город, где расположена АЭС) регулярно становятся целями ударов с апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Энергодар ВСУ
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