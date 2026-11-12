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Правительство РФ обсудит выделение субсидий на дофинансирование Ил-114-300

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг планирует рассмотреть вопрос выделения субсидий на дофинансирование строительства региональных самолетов Ил-114-300.

Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, средства будут выделены в текущем году, их конечным получателем будет АО "ГТЛК".

Кроме того, в повестке заседания - вопрос о выделении субсидий лизинговым компаниям на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по размещенным облигациям и на уплату процентов по кредитам на закупку воздушных судов и авиатренажеров с последующей их передачей по договорам лизинга.

В обоих случаях средства предполагается выделить из резервного фонда правительства.

Ил-114-300 - модернизированная версия советского турбовинтового самолета Ил-114. Рассчитан на перевозку до 68 пассажиров. В июне этого года самолет был сертифицирован Росавиацией, что позволяет начать его серийное производство и эксплуатацию. Тогда же был подписан договор между ГТЛК и "2-м Архангельским объединенным авиаотрядом" на поставку до конца года первых трех таких машин.

На данный момент ни один из самолетов не был поставлен заказчику. Первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал начало поставок Ил-114-300 с декабря.

Ил-114-300 Правительство РФ Денис Мантуров
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