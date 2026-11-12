Правительство РФ обсудит законопроект о беспилотном автотранспорте

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг планирует рассмотреть проект федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС).

Законопроект разработан в целях регулирования эксплуатации ВАТС на дорогах общего пользования, пояснили в пресс-службе кабинета министров.

Закон о ВАТС призван распределить ответственность между производителем беспилотного средства и его эксплуатантом, говорил ранее глава Минтранса (сейчас занимает пост вице-премьера) Андрей Никитин. Он также отмечал, что после утверждения закона необходимо создать центры сертификации беспилотного транспорта.

За три года эксплуатации российские беспилотные автомобили не совершили ни одного ДТП, заверял Никитин.