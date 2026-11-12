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Правительство РФ обсудит законопроект о беспилотном автотранспорте

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг планирует рассмотреть проект федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС).

Законопроект разработан в целях регулирования эксплуатации ВАТС на дорогах общего пользования, пояснили в пресс-службе кабинета министров.

Закон о ВАТС призван распределить ответственность между производителем беспилотного средства и его эксплуатантом, говорил ранее глава Минтранса (сейчас занимает пост вице-премьера) Андрей Никитин. Он также отмечал, что после утверждения закона необходимо создать центры сертификации беспилотного транспорта.

За три года эксплуатации российские беспилотные автомобили не совершили ни одного ДТП, заверял Никитин.

Правительство РФ Минтранс
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