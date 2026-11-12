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Правительство рассмотрит законопроект об особенностях пенсионного обеспечения в новых регионах

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

"Законопроектом предусматривается продление до 1 января 2028 года возможности применения особенностей порядка исчисления страхового (трудового) стажа, стажа (выслуги лет) при установлении, пересмотре пенсий, дополнительного социального обеспечения, соответственно, а также особенностей определения сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и подтверждения периодов работы отдельных категорий граждан", - сообщила пресс-служба кабинета министров.

Кроме того, на заседании планируется рассмотреть вопрос о выделении средств на закупку в ДНР и Запорожской области специальной техники для обеспечения населения доступными и качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также прохождения указанными регионами осенне-зимнего периода.

ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область Правительство РФ
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