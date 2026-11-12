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Зашедшего на территорию лицея медведя ликвидировали в иркутской Слюдянке

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Медведь зашел на территорию лицея в городе Слюдянке Иркутской области, его ликвидировали, сообщил "Интерфаксу" главный госинспектор службы по охране и использованию объектов животного мира региона в Слюдянском районе Юрий Назаренко в четверг.

Инцидент произошел в четверг около 04:00 (23:00 по Москве), сказал Назаренко.

Как сообщалось, в Иркутской области действует режим повышенной готовности из-за ситуации с выходом медведей к людям, жителям рекомендовано ограничить посещение лесов.

Иркутская область Слюдянка
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