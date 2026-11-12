Один человек пострадал в Омской области в результате атаки украинских БПЛА

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Накануне в результате атаки украинских беспилотников на Омскую область пострадал один человек, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в четверг.

"В результате вчерашней атаки на наш регион пострадал один человек. По оценке врачей, его состояние удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Хоценко в своем канале в Мах.

Как сообщалось, в среду в регионе вводился режим беспилотной опасности, силы ПВО отражали атаку украинских БПЛА.