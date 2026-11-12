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"Роскосмос" приступил к унификации тяжелой посадочной платформы для лунной АЭС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что для создания лунной АЭС госкорпорация приступила к компоновке составных частей, унификации тяжелой посадочной платформы, созданию лунохода и зарядно-распределительной станции.

"Мы уже компонуем составные части, унифицируем тяжелую посадочную платформу, луноход, зарядно-распределительную станцию", - сказал Баканов на встрече с главами представительств иностранных государств в Москве.

По его словам, совместно с Курчатовским институтом и "Росатомом" ведется работа по моделированию ресурса термоэмиссионных преобразователей и экспериментальной базы.

Баканов заявил, для обеспечения экспедиций на Луну необходимо строительство электростанции. "День и ночь лунные - по 14 суток. В это время, когда идет затенение, солнечные лучи не достигают, и солнечные батареи неэффективны. Как раз вот эта атомная энергетика и будет решением этой проблемы", - подчеркнул он.

24 декабря прошлого года в "Роскосмосе" сообщили о подписании контракта с НПО Лавочкина о создании к 2036 году российской лунной электростанции.

По данным "Роскосмоса", в ходе работ будут выполнены: разработка космических аппаратов, наземно-экспериментальная отработка, летные испытания, а также развертывание инфраструктуры на Луне.

В госкорпорации отметили, что основными функциями электростанции станут долговременное энергоснабжение потребителей российской лунной программы, а также объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции (МНЛС), в том числе объектов зарубежных партнёров.

27 января гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин сообщил, что для размещения на Луне атомной электростанции потребуется три пуска в 2033-2035 годах: в 2033 году на Луну отправится экспериментальный космический аппарат, в 2034 - инфраструктурный, после них, в 2035 году, на Луну запустят энергомодуль.

3 марта 2024 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", заявил, что Россия совместно с Китаем на рубеже 2033-2035 годов планирует доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку.

Роскосмос Дмитрий Баканов Росатом
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