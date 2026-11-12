Россия в Абу-Даби назвала создание архитектуры безопасности в Европе условием по Украине

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Россия на переговорах в Абу-Даби дала понять, что без построения архитектуры безопасности долгосрочного решения не получится, заявил журналистам замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

"Отличие прошедшего вчера и позавчера раунда от того, что в этом формате практиковалось до сих пор, в том, что мы, во-первых, впервые ушли в плоскость обсуждения будущей архитектуры безопасности - это неотъемлемый компонент долгосрочного решения, без этого просто нельзя", - сказал он.

"В соответствии с установкой президента Российской Федерации наша делегация тему поставила максимально конкретно, без общих слов, впрямую. И мы дали понять, что иначе просто не получится", - пояснил замглавы МИД.