Стоимость патента для иностранных рабочих увеличили в Ленобласти вслед за Петербургом

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Ленинградской области на заседании в четверг приняло решение увеличить на 2027 год стоимость патента для иностранных рабочих, сообщает пресс-служба парламента региона.

Проект закона "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Ленинградской области, на 2027 год" депутаты приняли сразу в трех чтениях.

Коэффициент нужен, чтобы рассчитать авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц, то есть стоимость патента для иностранных рабочих. В 2027 году коэффициент, согласно документу, составит 3,049457.

"Если его перевести в натуральное выражение, получится, что сумма патента на 2027 год составит 11 тыс. рублей. Сейчас она - 8 тыс. рублей. Напомню, что все эти годы наша область и Санкт-Петербург имели единую политику в данном вопросе: у нас всегда был согласованный размер патента, поскольку мы составляем единую трудовую агломерацию", - цитирует пресс-служба председателя комитета по труду и занятости населения Ленобласти Юлию Косареву.

По ее словам, значительный, но оправданный рост стоимости патента в петербургской агломерации был неизбежен: в других регионах Северо-Запада он существенно дороже.

Накануне парламент Петербурга в первом чтении принял такую же норму, увеличившую стоимость патента до 11 тыс. рублей на 2027 год.

Патент на работу в Петербурге и Ленинградской области необходим гражданам Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, Азербайджана и Украины. Гражданам из стран Евразийского экономического союза - Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии - патент не нужен.