Поиск

Разница в стоимости патентов для мигрантов между регионами превышает 23 тыс. руб.

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил разницу в стоимости патентов для мигрантов в РФ: стоимость патента в Краснодарском крае превышает её стоимость в Чечне более чем на 23 тыс. рублей.

"Самая высокая стоимость патентов в Краснодарском крае - 27 283 руб в месяц, а также в Тульской области, в Липецкой, в Тверской области, Вологодской области, в Ивановской области - от 20 до 25 тыс. в месяц. Наиболее дешевые патенты в Чеченской Республике - 3 410 руб, в Калмыкии - 5 116 руб", - сказал Володин на заседании в среду.

Он отметил, что разница по стоимости патентов сильно отличается от региона к региону, и "правильно было бы нашим регионам посмотреть на это".

"Можно существенно повысить бюджеты, хотя основную часть средств от патентов получают такие регионы, как Москва (27,8%), Московская область получает от этого, Санкт-Петербург, Ленинград. По количеству патентов Москва выдала за прошлый год 630 829 патентов, Московская область - 427 063 патента. Санкт-Петербург, Ленинград совокупно выдали 260 256 патентов", - сказал председатель Госдумы.

Госдума в среду приняла закон, дополнительно регулирующий вопросы миграции в РФ.

Госдума Вячеслав Володин Краснодарский край Чечня
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Республике Алтай заправить автомобиль на АЗС можно будет только раз в сутки

Режим ЧС введут в Якутии с 10 июля из-за ситуации с лесными пожарами

Лантратова сообщила о переговорах по возвращению россиян из украинского "теневого плена"

РСТ отметил, что российские туристы летом сократили расходы на отдых

Госдума приняла закон о развитии технологий искусственного интеллекта

Школам разрешат сократить в первых классах число часов математики в сентябре и октябре

 Школам разрешат сократить в первых классах число часов математики в сентябре и октябре

Алиханов заявил, что топливные ограничения меняют модель заправки транспорта для ритейла, но не влияют на наличие товаров в сетях

Во Владивостоке около 44 тысяч человек остались без электричества из-за аварии

Госдума обязала мигрантов содержать себя с детьми на уровне не ниже прожиточного минимума

 Госдума обязала мигрантов содержать себя с детьми на уровне не ниже прожиточного минимума

Лантратова анонсировала новые обмены пленными между РФ и Украиной
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10395 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2963 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов