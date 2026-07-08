Разница в стоимости патентов для мигрантов между регионами превышает 23 тыс. руб.

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил разницу в стоимости патентов для мигрантов в РФ: стоимость патента в Краснодарском крае превышает её стоимость в Чечне более чем на 23 тыс. рублей.

"Самая высокая стоимость патентов в Краснодарском крае - 27 283 руб в месяц, а также в Тульской области, в Липецкой, в Тверской области, Вологодской области, в Ивановской области - от 20 до 25 тыс. в месяц. Наиболее дешевые патенты в Чеченской Республике - 3 410 руб, в Калмыкии - 5 116 руб", - сказал Володин на заседании в среду.

Он отметил, что разница по стоимости патентов сильно отличается от региона к региону, и "правильно было бы нашим регионам посмотреть на это".

"Можно существенно повысить бюджеты, хотя основную часть средств от патентов получают такие регионы, как Москва (27,8%), Московская область получает от этого, Санкт-Петербург, Ленинград. По количеству патентов Москва выдала за прошлый год 630 829 патентов, Московская область - 427 063 патента. Санкт-Петербург, Ленинград совокупно выдали 260 256 патентов", - сказал председатель Госдумы.

Госдума в среду приняла закон, дополнительно регулирующий вопросы миграции в РФ.