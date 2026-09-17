Более трети заявлений в учреждения СПО в 2026 году пришлось на "Профессионалитет"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Более трети заявлений в учреждения среднего профессионального образования (СПО) в текущую приемную кампанию подано на программы федерального проекта "Профессионалитет", конкурс на бюджетное место составил 4,9 человека, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Профессионалитет" выступает локомотивом развития системы среднего профессионального образования, что подтверждают итоги приемной кампании текущего года: более трети заявлений в учреждения СПО подано на его программы", - сказал Кравцов журналистам. Он подвел итоги приемной кампании в колледжи и техникумы на программы "Профессионалитета".

По его словам, средний конкурс на одно бюджетное место достиг 4,9 человека, это говорит о востребованности проекта у молодежи.

Министр отметил, что в число самых популярных среди абитуриентов профессий и специальностей по "Профессионалитету" вошли "Разработка и управление программным обеспечением", "Сестринское дело", "Туризм и гостеприимство", "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств", "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)", "Технология машиностроения".

Кравцов уточнил, что в приемную кампанию 2026 года в учреждения среднего профессионального образования страны подано 4,2 млн заявлений, в том числе на программы федерального проекта "Профессионалитет" - 1,4 млн. Это более чем на 380 тыс. больше, чем годом ранее. На программы уже зачислено около 300 тыс. студентов, что на 51 тыс. превышает показатель 2025 года.

Приемная кампания в колледжи и техникумы стартовала 20 июня и продолжалась до 15 августа. При наличии свободных мест в образовательных организациях прием заявлений продлевается до 25 ноября.

Федеральный проект "Профессионалитет" запущен в 2022 году и направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования. Ежегодно в рамках "Профессионалитета" формируются кластеры среднего профессионального образования. В 2026 году создается 95 кластеров, в работу вовлечено более 3,15 тыс. предприятий-партнеров.