Задержан подозреваемый в убийстве пенсионеров в Ростове-на-Дону

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в убийстве двух пенсионеров в Ростове-на-Дону их сына, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ростовской области.

По версии следствия, 11 ноября 2026 года в одной из квартир многоквартирного дома было обнаружено тело 73-летней женщины с признаками насильственной смерти. В гараже неподалеку нашли останки ее 74-летнего супруга.

Было установлено, что их убили более полутора месяцев назад. Подозреваемым оказался их 49-летний сын.

В свою очередь официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем канале в Мах сообщила, что подозреваемый был задержан в Макеевке в ДНР.