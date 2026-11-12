Ущерб от хищений выделенных на нацпроекты бюджетных средств превысил 240 млрд руб.

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Александр Гуцан заявил о ежегодном росте количества преступлений, связанных с хищением выделяемых на нацпроекты бюджетных средств, отметил, что за девять месяцев этого года ущерб от таких преступлений увеличился более чем в полтора раза, превысив 240 млрд рублей.

"Генпрокурор России подчеркнул, что ежегодно количество преступлений, связанных с неправомерным использованием и хищением бюджетных средств, выделяемых на реализацию нацпроектов и федеральных программ, растет, а вместе с ним и размер причиненного государству ущерба", - сообщили в надзорном ведомстве по итогам проведенного Гуцаном координационного совещания руководителей правоохранительных органов по вопросам борьбы с хищениями бюджетных средств в рамках реализации национальных и федеральных проектов

Генпрокурор заявил, что "за 9 месяцев текущего года он (ущерб от таких преступлений - ИФ) увеличился более чем в полтора раза, превысив 240 млрд рублей".

Гуцан обратил внимание на наличие отдельных случаев несвоевременного выявления и пресечения преступлений в указанной сфере. Так, по его словам, без надлежащей оценки остаются факты выведения средств в теневой оборот, заключения мнимых сделок, картельных сговоров, намеренного ухудшения качества выполненных работ.

"С 2025 года прокурорами отменено почти 2 тысячи постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. По результатам возбуждены уголовные дела о 800 преступлениях, не получивших своевременного учета", - сказал Гуцан, отметив наличие просчетов при рассмотрении сообщений о преступлениях.

Генпрокурор РФ также обратил внимание на рост числа необоснованных решений о приостановлении и прекращении расследований, наличие случаев бездействия при изъятии документации и аресте активов.

"Подобная волокита в конечном итоге существенно ограничивает возможности для возмещения ущерба. А по 250 уголовным делам позволила преступникам избежать уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности", - сказал он.