В Мурманской области ввели режим повышенной готовности для защиты людей и инфраструктуры

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Мурманской области после заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС ввело режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС, сообщает пресс-служба правительства.

"Режим позволит органам власти действовать на опережение для обеспечения безопасности северян", заранее принимать меры для защиты жителей и важных объектов инфраструктуры, а также при необходимости привлекать дополнительные силы экстренных и коммунальных служб.

"Во время объявления беспилотной опасности мы увидели обеспокоенность наших земляков недостаточным информированием. В том числе введение режима повышенной готовности необходимо для рассылки соответствующих SMS-сообщений", - прокомментировал через пресс-службу заместитель губернатора - министр региональной безопасности Артем Долгов.

Утром 11 ноября в Мурманской области был объявлен режим беспилотной опасности, который сейчас отменен. Также вводились ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Мурманска и Апатитов.