Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером не ограничена по времени

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Встреча президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером не ограничена по времени, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент никогда в интересах дела ничего не ограничивает по времени", - сказал Песков автору и журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, может ли встреча с американскими переговорщиками быть ограничена по времени из-за мероприятий в графике президента.