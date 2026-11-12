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Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером не ограничена по времени

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Встреча президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером не ограничена по времени, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент никогда в интересах дела ничего не ограничивает по времени", - сказал Песков автору и журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, может ли встреча с американскими переговорщиками быть ограничена по времени из-за мероприятий в графике президента.

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