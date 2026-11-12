В белгородском селе при взрыве двух БПЛА у частного дома погиб мужчина

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В селе Мощеное Грайворонского округа во дворе частного дома взорвались сразу два дрона, там погиб мужчина, сообщил оперштаб Белгородской области. У дома разбиты окна.

В селе Ивановская Лисица FPV-дрон атаковал частный дом и пробил крышу. В поселке Хотмыжск от взрыва дрона также повреждена крыша частного дома.

В Шебекине FPV-дрон нанес удар по автомобилю и повредил стекла и кузов. Второй дрон сдетонировал на стоянке, там посекло грузовик и лкгковую машину.

В ряде других населенных пунктов и округов в результате ударов БПЛА повреждения получили машины и остекление домов.